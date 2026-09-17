Стало известно, кто в Рязани может зарабатывать более 100 тыс. рублей

По данным SuperJob, самые высокие зарплаты предлагаются директорам магазинов — до 160 тысяч рублей, включая ДМС. На втором месте — химики-технологи с зарплатой до 120 тысяч рублей. Обувщики-затяжчики могут рассчитывать на доход в 100 тысяч рублей. Также в рейтинге вакансий с достойной оплатой труда — машинист бурильно-крановой машины (до 100 тысяч рублей) и электромонтёр по ремонту и обслуживанию грузоподъёмного оборудования (до 90 тысяч рублей).

Стало известно, кто в Рязани может зарабатывать более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает SuperJob.

По данным SuperJob, самые высокие зарплаты предлагаются директорам магазинов — до 160 тысяч рублей, включая ДМС. На втором месте — химики-технологи с зарплатой до 120 тысяч рублей. Обувщики-затяжчики могут рассчитывать на доход в 100 тысяч рублей.

Также в рейтинге вакансий с достойной оплатой труда — машинист бурильно-крановой машины (до 100 тысяч рублей) и электромонтёр по ремонту и обслуживанию грузоподъёмного оборудования (до 90 тысяч рублей).