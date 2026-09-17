Рязанские врачи помогли маленькому мальчику, выпавшему из окна пятого этажа

Маленький Герман, который получил тяжелые травмы при падении с высоты пятого этажа в начале июня, успешно выписан из больницы после длительного реабилитационного периода. Мальчик был доставлен в реанимационное отделение ОДКБ из Скопинского района, где его состояние оценивалось как критическое. После 49 дней в реанимации Герман был переведен в отделение восстановительной терапии, где медики начали восстанавливать его глотательную функцию. Постепенно мальчик научился есть самостоятельно и начал жевать. В ходе реабилитации, которая длилась 36 дней, врачи применяли различные методы, включая массаж, специализированную гимнастику и механотерапию, чтобы восстановить его двигательные функции. Теперь мальчик продолжит восстановление в домашних условиях.

Маленький Герман, который получил тяжелые травмы при падении с высоты пятого этажа в начале июня, успешно выписан из больницы после длительного реабилитационного периода. Мальчик был доставлен в реанимационное отделение ОДКБ из Скопинского района, где его состояние оценивалось как критическое, передает минздрав.

После 49 дней в реанимации Герман был переведен в отделение восстановительной терапии, где медики начали восстанавливать его глотательную функцию. Постепенно мальчик научился есть самостоятельно и начал жевать. В ходе реабилитации, которая длилась 36 дней, врачи применяли различные методы, включая массаж, специализированную гимнастику и механотерапию, чтобы восстановить его двигательные функции.

Теперь мальчик продолжит восстановление в домашних условиях.