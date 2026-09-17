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Рязанская область вошла в число регионов с заметным ростом спроса на электрокары
Летом 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом увеличился на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена таких авто составила 3,9 млн. За восемь месяцев текущего года спрос на эти машины вырос на 46,8% в годовом выражении, а за летний период темпы роста значительно ускорились. Наибольший прирост среди марок продемонстрировал GAC, автомобили которого стали популярнее в 3,2 раза. В пятерку лидеров по динамике также вошли Changan, BYD, Tesla и Volkswagen. Сегмент электромобилей активно пополняется новыми марками. Среди федеральных округов наблюдается заметный рост спроса. В некоторых регионах динамика еще выше: в Калужской области спрос увеличился на 181,1%, в Рязанской — на 158,8%, а в Тверской — на 150,6%.

Летом 2026 года спрос на электромобили и гибриды с пробегом увеличился на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили эксперты «Авито Авто», передает «Лента. ру».

Специалисты отметили, что средняя цена таких автомобилей составила 3,9 миллиона рублей. За восемь месяцев текущего года спрос на эти машины вырос на 46,8% в годовом выражении, а за летний период темпы роста значительно ускорились.

Наибольший прирост среди марок продемонстрировал GAC, автомобили которого стали популярнее в 3,2 раза. В пятерку лидеров по динамике также вошли Changan, BYD, Tesla и Volkswagen. Сегмент электромобилей активно пополняется новыми марками и моделями, включая китайские.

Среди федеральных округов наиболее заметный рост спроса наблюдается в Южном, Приволжском и Северо-Западном округах. В некоторых регионах динамика еще выше: в Калужской области спрос увеличился на 181,1%, в Рязанской — на 158,8%, а в Тверской — на 150,6%.

По итогам лета некоторые модели стали доступнее, в частности, цены на BYD Seagull, Honda Civic и Honda Fit снизились.