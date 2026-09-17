Рязанцы заметили рассыпанные саморезы по дороге в Дядькове

Инцидент произошел на улице Грачи в Дядькове. Автомобилисты заметили рассыпанные по проезжей части саморезы. По словам местных жителей, подобное здесь происходит уже не впервые. Водителей просят быть внимательнее на этом участке.

Рязанцы заметили рассыпанные саморезы по дороге в Дядькове. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Грачи в Дядькове. Автомобилисты заметили рассыпанные по проезжей части саморезы. По словам местных жителей, подобное здесь происходит уже не впервые.

Водителей просят быть внимательнее на этом участке.