Рязанцы заметили рассыпанные саморезы по дороге в Дядькове
Инцидент произошел на улице Грачи в Дядькове. Автомобилисты заметили рассыпанные по проезжей части саморезы. По словам местных жителей, подобное здесь происходит уже не впервые. Водителей просят быть внимательнее на этом участке.
Рязанцы заметили рассыпанные саморезы по дороге в Дядькове. Об этом сообщается в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Грачи в Дядькове. Автомобилисты заметили рассыпанные по проезжей части саморезы. По словам местных жителей, подобное здесь происходит уже не впервые.
Водителей просят быть внимательнее на этом участке.