Рязанцам рассказали о погоде во второй половине сентября

Согласно текущим прогнозам, в период с 17 по 22 сентября ожидается первый этап бабьего лета с теплой, но неустойчивой погодой и возможностью кратковременных осадков. Днем температура будет подниматься до +19, +22 °С, ночью — до +8, +12 °С, а в начале следующей недели — до +14 °С. Однако затем ожидается перерыв и приход черноморского циклона с более значительными осадками с юга. В Центре России ожидаются менее значительные и неравномерные осадки. Со среды по пятницу, 23-25 сентября, влияние этого циклона на погоду сохранится, а затем эстафету примут отроги балканского и поволжского антициклонов. В последних числах сентября можно ожидать антициклонической погоды — это будет вторым этапом бабьего лета. Однако похолодание и осадки, вероятно, начнутся уже 30 сентября.

Рязанцам рассказали о погоде во второй половине сентября. Об этом сообщает НИЛ геохимии и ландшафтов РГУ.

Согласно текущим прогнозам, в период с 17 по 22 сентября ожидается первый этап бабьего лета с теплой, но неустойчивой погодой и возможностью кратковременных осадков. Днем температура будет подниматься до +19, +22 °С, ночью — до +8, +12 °С, а в начале следующей недели — до +14 °С.

Однако затем ожидается перерыв и приход черноморского циклона с более значительными осадками с юга. В Центре России ожидаются менее значительные и неравномерные осадки.

Со среды по пятницу, 23-25 сентября, влияние этого циклона на погоду сохранится, а затем эстафету примут отроги балканского и поволжского антициклонов. В последних числах сентября можно ожидать антициклонической погоды — это будет вторым этапом бабьего лета. Однако похолодание и осадки, вероятно, начнутся уже 30 сентября.