Рязанцам рассказали, какая погода ожидается 18 сентября
Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС. В области будет переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют западный, 3-4 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10 до +13°С, днем — +15 до +18°С.
Рязанцам рассказали о погоде 18 сентября. Прогноз разместили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет переменная облачность. Ожидается небольшой дождь.
Ветер прогнозируют западный, 3-4 м/с, с порывами до 17 м/с.
Температура воздуха ночью составит +10 до +13°С, днем — +15 до +18°С.