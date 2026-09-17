Рязанца отправили в колонию за покушение на сбыт наркотиков

Советский районный суд Рязани приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что мужчина пытался сбыть наркотики через интернет в составе группы лиц по предварительному сговору. Преступление не довели до конца по не зависящим от него обстоятельствам.
Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
Мужчине назначили 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.