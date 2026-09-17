Россиянам рассказали о компенсации за задержку заказа на маркетплейсах

Об этом 17 сентября в беседе с ТАСС сообщил ассистент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Эдгар Гаспарян. Он рассказал, что, согласно статье 23.1 Закона о защите прав потребителей, покупатель может требовать неустойку в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты. Гаспарян добавил, что компенсация применяется в случае, если товар оплатили предварительно.

Россиянам рассказали о компенсации за задержку заказа на маркетплейсах. Об этом 17 сентября в беседе с ТАСС сообщил ассистент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Эдгар Гаспарян.

Он рассказал, что, согласно статье 23.1 Закона о защите прав потребителей, покупатель может требовать неустойку в размере 0,5% от суммы предоплаты за каждый день просрочки, но не больше самой предоплаты.

Гаспарян добавил, что компенсация применяется в случае, если товар оплатили предварительно. Если этого не сделали заранее, то неустойку можно будет взыскать только через суд, доказав реальные убытки.