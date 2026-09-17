Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в 2027 году

В 2027 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую. По ее словам, согласно проекту министерства труда и социальной защиты, рабочий день с понедельника, 22 февраля, будет перенесен на субботу, 20 февраля. Отмечается, что это решение позволит создать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества. Официальное постановление правительства России о переносе выходных дней ожидается осенью этого года.

В 2027 году россиян ожидает одна шестидневная рабочая неделя с 15 по 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта Президентской академии Татьяну Подольскую.

По ее словам, согласно проекту министерства труда и социальной защиты, рабочий день с понедельника, 22 февраля, будет перенесен на субботу, 20 февраля. Отмечается, что это решение позволит создать длинные выходные в честь Дня защитника Отечества.

Официальное постановление правительства России о переносе выходных дней ожидается осенью этого года.