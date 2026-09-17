Полиция обнаружила 13 незаконно зарегистрированных иностранцев в доме рязанки

В ходе проверки жилого сектора полицейские выявили нарушения миграционного законодательства — 13 иностранцев были незаконно зарегистрированы в доме женщины с февраля по май 2026 года. Рязанка, не имея постоянной работы, подавала необходимые документы в МФЦ и получала денежные средства за каждого зарегистрированного приезжего, которые фактически никогда не находились по указанному адресу. В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В Рязани возбудили 13 уголовных дел в отношении 54-летней местной жительницы, подозреваемой в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В ходе проверки жилого сектора полицейские выявили нарушения миграционного законодательства — 13 иностранцев были незаконно зарегистрированы в доме женщины на улице 3-я Линия с февраля по май 2026 года.

Рязанка, не имея постоянной работы, подавала необходимые документы в МФЦ и получала денежные средства за каждого зарегистрированного приезжего из Средней Азии, которые фактически никогда не находились по указанному адресу. Данные действия способствовали незаконной легализации иностранцев на территории России и их уходу от миграционного контроля.

В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.