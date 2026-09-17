На Солотчинском шоссе произошло ДТП

На Солотчинском шоссе недалеко от села Поляны произошло ДТП. Об этом сообщили читатели РЗН.инфо. По словам очевидцев, две машины съехали в кювет. После аварии автомобили остановились на обочине с включенными аварийными сигналами, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.