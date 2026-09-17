Мошенники начали рассылать письма от имени замглавы рязанской мэрии Морковина

По данным мэрии, рязанцам начали массово приходить рассылки электронных писем с фейкового адреса электронной почты, имитирующего адрес заместителя главы администрации Павла Морковина. Злоумышленники используют поддельный email-адрес, визуально схожий с официальным, для отправки сообщений. «Указанные сообщения являются полностью недостоверными и не имеют никакого отношения к деятельности органов власти. В случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций используются только проверенные каналы оповещения: федеральные и региональные СМИ (телевидение, радио), официальные сайты и страницы администрации в социальных сетях, СМС-оповещение», — отметили в сообщении. Также рязанцев попросили делать скриншоты таких писем и направлять их в полицию для проверки.

Мошенники начали рассылать письма от имени замглавы рязанской мэрии Морковина. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По данным мэрии, рязанцам начали массово приходить рассылки электронных писем с фейкового адреса электронной почты, имитирующего адрес заместителя главы администрации Павла Морковина.

Злоумышленники используют поддельный email-адрес, визуально схожий с официальным, для отправки сообщений.

«Указанные сообщения являются полностью недостоверными и не имеют никакого отношения к деятельности органов власти. В случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций используются только проверенные каналы оповещения: федеральные и региональные СМИ (телевидение, радио), официальные сайты и страницы администрации в социальных сетях, СМС-оповещение», — отметили в сообщении.

Также рязанцев попросили делать скриншоты таких писем и направлять их в полицию для проверки.