МИД РФ: НАТО планирует перейти к горячей фазе противостояния с Россией

В Министерстве иностранных дел России заявили о намерениях НАТО перевести военное противостояние с Россией в «горячую фазу» не позднее 2029-2030 годов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на Главу делегации РФ Юлию Жданову На переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями она сообщила, что на восточном фланге НАТО уже разворачивают новые воинские соединения, а альянс активно модернизирует логистическую инфраструктуру и упрощает процедуры перемещения войск. По словам Ждановой, в Европе не скрывают, что модернизация сети аэропортов, логистики и железнодорожных переправ подчинена долгосрочному военному противостоянию с Россией.

В Министерстве иностранных дел России заявили о намерениях НАТО перевести военное противостояние с Россией в «горячую фазу» не позднее 2029-2030 годов. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на Главу делегации РФ Юлию Жданову

На переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями она сообщила, что на восточном фланге НАТО уже разворачивают новые воинские соединения, а альянс активно модернизирует логистическую инфраструктуру и упрощает процедуры перемещения войск.

По словам Ждановой, в Европе не скрывают, что модернизация сети аэропортов, логистики и железнодорожных переправ подчинена долгосрочному военному противостоянию с Россией.

Глава евродипломатии Кая Каллас ранее называла Россию экзистенциальной угрозой для европейских стран. В то же время президент Владимир Путин отмечал, что у России нет оснований для конфликта с Европой, однако подчеркивал, что Европа сама подталкивает свои страны к войне с Россией. Глава российского МИДа Сергей Лавров добавил, что в случае нападения Европы на Россию это будет «очень короткая война».