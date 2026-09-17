Мэрию через суд обязали отремонтировать участок дороги в Рязани

Установлено, что на участке проезжей части на улице Белякова образовались выбоины, ямы, просадки. Это, как отметили в надзорном ведомстве, создает угрозу безопасности водителям и пешеходам. Прокурор обратился в суд и потребовал обязать Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани устранить дефекты. Иск удовлетворен. Ответчику установили срок для проведения работ.

Мэрию через суд обязали отремонтировать участок дороги в Рязани. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что на участке проезжей части на улице Белякова образовались выбоины, ямы, просадки. Это, как отметили в надзорном ведомстве, создает угрозу безопасности водителям и пешеходам.

Прокурор обратился в суд и потребовал обязать Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани устранить дефекты.

Иск удовлетворен. Ответчику установили срок для проведения работ.