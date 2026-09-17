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«Известия»: российский 5G по скорости не превышает LTЕ
Тесты показали, что скорость интернета в большинстве мест не превышает LTE. Операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 были протестированы в центре города и на туристических маршрутах, и в некоторых случаях скорость 5G оказалась ниже LTE. На Никольской улице скорость 5G у МТС достигала 284 Мбит/с, но на Красной площади сети Т2 и МТС переключились на 4G. У «Мегафона» скорость была ниже 10 Мбит/с, а у «Билайна» не удалось подключиться вообще. На Лубянской площади у МТС работала только 4G, а у других операторов скорости составили 136, 50 и 47 Мбит/с соответственно. В метро 5G не было ни у одного оператора. Эксперт Эльдар Муртазин отметил, что проблема связана с перегруженностью сетей, так как в России для 5G используются модернизированные сети LTE.

Сеть 5G в Москве пока работает не так, как ожидали. Тесты, проведенные «Известиями», показали, что скорость интернета в большинстве мест не превышает показатели сети LTE. Операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 были протестированы в центре города и на популярных туристических маршрутах. В некоторых случаях скорость 5G оказалась даже ниже, чем у LTE.

На Никольской улице скорость 5G у МТС достигала 284 Мбит/с, а ближе к ГУМу — 1,1 Гбит/с. Однако на Красной площади сети Т2 и МТС переключились на 4G, хотя там должна быть доступна 5G. У «Мегафона» скорость в 5G была ниже 10 Мбит/с, а у «Билайна» не удалось подключиться к интернету вообще.

На Лубянской площади у МТС работала только сеть 4G, а у Т2, «Билайна» и «Мегафона» скорость составила 136, 50 и 47 Мбит/с соответственно. В районе станции метро «Спортивная» скорость 5G у МТС колебалась от 11 до 57 Мбит/с, а у «Билайна» составила 53 Мбит/с. У «Мегафона» и Т2 была доступна только сеть LTE.

В московском метро 5G не нашлось ни у одного оператора. По словам эксперта Эльдара Муртазина, проблема заключается в перегруженности сетей. В России для работы 5G используются модернизированные сети LTE, что может приводить к разной скорости у разных операторов в одном и том же месте.