Хозпостройка сгорела ночью в Рязанской области

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание произошло 15 сентября в 21:22 в поселке Каширин Александро-Невского округа. В результате огнем повреждена хозяйственная постройка. Пожар тушили 7 человек и 2 единицы техники. Площадь возгорания составила 18 м².