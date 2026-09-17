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Госдума предложила сохранить пособие на первого ребенка при второй беременности
В Госдуме предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком для матерей, которые выходят в декрет в связи со второй беременностью. Об этом пишет РИА Новости. В настоящее время женщины, ожидающие второго ребенка и находящиеся в отпуске по уходу за первым, вынуждены выбирать между двумя выплатами: пособием по беременности и родам и пособием по уходу за первым ребенком. Отмечается, что первый ребенок продолжает требовать ухода, и расходы на семью растут с появлением второго малыша. Депутаты подчеркнули важность данной меры для семей с детьми, рожденными с небольшой разницей в возрасте, особенно если один из родителей временно не работает.

В Госдуме предложили сохранить пособие по уходу за первым ребенком для матерей, которые выходят в декрет в связи со второй беременностью. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время женщины, ожидающие второго ребенка и находящиеся в отпуске по уходу за первым, вынуждены выбирать между двумя выплатами: пособием по беременности и родам и пособием по уходу за первым ребенком.

Отмечается, что первый ребенок продолжает требовать ухода, и расходы на семью растут с появлением второго малыша. Депутаты подчеркнули важность данной меры для семей с детьми, рожденными с небольшой разницей в возрасте, особенно если один из родителей временно не работает.

Россиянам напомнили о размере пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое составляет 40% среднего заработка, с максимальной выплатой в 2026 году в размере 83 021 рубля в месяц. Также подчеркивается, что пособие по беременности и родам зависит от заработка женщины, и привел пример: при зарплате около 50 тысяч рублей в месяц сумма выплаты за обычный декретный отпуск в 140 дней составит примерно 230 тысяч рублей.