Жители трех улиц в Рязани остались без горячей воды из-за аварии
В среду, 16 сентября, горячую воду отключили на улицах: Новосёлов, дома №№ 51, 51к1, 51к2, 51к3, 53, 53к1, 53к2, 53к3, 55; Шереметьевская, дома №№ 9, 9к1, 9к2; Васильевская, дом № 16. Отключение произошло из-за выхода из строя котельного оборудования. Специалисты приступили к ремонту.
Жители трех улиц в Рязани остались без горячей воды из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба теплосетей.
В среду, 16 сентября, горячую воду отключили на улицах:
- Новосёлов, дома №№ 51, 51к1, 51к2, 51к3, 53, 53к1, 53к2, 53к3, 55;
- Шереметьевская, дома №№ 9, 9к1, 9к2;
- Васильевская, дом № 16.
Отключение произошло из-за выхода из строя котельного оборудования. Специалисты приступили к ремонту.