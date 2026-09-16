Жители Шилова пожаловались на проблемы с канализацией

Жители Шилова пожаловались на проблемы с канализацией. По их словам, 15 сентября специалисты Шиловского МУПТЭС приезжали для проведения работ, однако проблема осталась. Пост с жалобой появился в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что канализационные стоки продолжают откачивать рядом с жилыми домами, из-за чего неприятный запах и другие последствия доставляют неудобства местным жителям. По словам авторов публикации, из-за ситуации могут страдать дети. Жители Шилова также выразили опасения по поводу возможных санитарных последствий.

Жители Шилова пожаловались на проблемы с канализацией. По их словам, 15 сентября специалисты Шиловского МУПТЭС приезжали для проведения работ, однако проблема осталась.

Пост с жалобой появился в социальных сетях. Очевидцы утверждают, что канализационные стоки продолжают откачивать рядом с жилыми домами, из-за чего неприятный запах и другие последствия доставляют неудобства местным жителям.

По словам авторов публикации, из-за ситуации могут страдать дети. Жители Шилова также выразили опасения по поводу возможных санитарных последствий.

Как утверждают очевидцы, они уже обращались в администрацию, МУПТЭС и прокуратуру.