Житель Рязанской области хотел купить машину по «хорошей» цене и лишился 1,7 млн

Отмечается, что мужчина нашел в мессенджере «Макс» рекламу о продаже автомобилей по цене значительно ниже рыночной. Житель начал общаться с «продавцом». Затем перевел часть суммы на указанный счет. Когда покупателю прислали подложные документы на машину Hyundai, он перевел оставшуюся сумму. Авто мужчина так и не увидел и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

52-летний житель рабочего поселка Сараи хотел купить иномарку и лишился одного миллиона 700 тысяч рублей. Об этом 15 сентября сообщил ИД «Пресса».

Отмечается, что мужчина нашел в мессенджере «Макс» рекламу о продаже автомобилей по цене значительно ниже рыночной. Житель начал общаться с «продавцом». Затем перевел часть суммы на указанный счет.

Когда покупателю прислали подложные документы на машину Hyundai, он перевел оставшуюся сумму. Авто мужчина так и не увидел и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).