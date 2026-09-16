Женщина купила поддельные водительские права в Рязани и попала под суд

В прокуратуре Шиловского района завершили расследование дела 43-летней женщины, которая купила поддельное водительское удостоверение. В июне 2025 года она приобрела фальшивый документ в Рязани, зная, что он не настоящий. Женщина собиралась использовать его для управления автомобилем. Во время поездки ее остановили сотрудники ДПС, которые заподозрили, что удостоверение поддельное, и изъяли его. Теперь дело с обвинительным заключением направлено в Шиловский районный суд Рязанской области.

В прокуратуре Шиловского района завершили расследование дела 43-летней женщины, которая купила поддельное водительское удостоверение. Об этом сообщили на сайте прокуратуры.

В июне 2025 года она приобрела фальшивый документ в Рязани, зная, что он не настоящий. Женщина собиралась использовать его для управления автомобилем.

Во время поездки ее остановили сотрудники ДПС, которые заподозрили, что удостоверение поддельное, и изъяли его. Теперь дело с обвинительным заключением направлено в Шиловский районный суд Рязанской области.