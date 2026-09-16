Землю накроет магнитная буря

Эксперты прогнозируют, что пик геомагнитной активности придется на 16 сентября. Вероятность появления бури в этот день оценивают в 51%. Метеозависимым рекомендовали снизить влияние солнечных возмущений, соблюдать режим сна (7-8 часов), пить больше воды, отказаться от алкоголя, жирной пищи и кофеина.

Землю накроет магнитная буря. Об этом пишет URA.RU .

Эксперты прогнозируют, что пик геомагнитной активности придется на 16 сентября. Вероятность появления бури в этот день оценивают в 51%.

Метеозависимым рекомендовали снизить влияние солнечных возмущений, соблюдать режим сна (7-8 часов), пить больше воды, отказаться от алкоголя, жирной пищи и кофеина.