Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине невозможно

Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине невозможно, поскольку 9 млн ее граждан находятся за пределами страны: «Как проводить выборы, когда за границей находится 9 млн человек? Обычно за рубежом голосовало примерно 500 тыс. человек», — сказал он в интервью телеканалу CBS.