За день над Россией перехватили 68 беспилотников ВСУ

Дроны сбили в период с 8.00 до 20.00 дежурные силы ПВО. По данным оборонного ведомства, атаки отражены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

За день над Россией перехватили 68 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны сбили в период с 8.00 до 20.00 дежурные силы ПВО.

По данным оборонного ведомства, атаки отражены над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Краснодарского края, московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.