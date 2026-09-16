Ветеран Великой Отечественной войны из Рязани отметил 101-й день рождения

Дмитрий Алексеевич Черничкин, почётный гражданин Рязани, отметил свой 101-й день рождения. Его поздравил председатель регионального Избиркома Андрей Сидоренко. Дмитрий Алексеевич начал свой боевой путь в 17 лет на 1-м Украинском фронте и прошёл до Берлина, награждён орденом Отечественной войны II степени.