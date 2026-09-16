В Спасском округе у мужчины изъяли крупную партию марихуаны

Сотрудники полиции в рамках операции «Мак-2026» задержали 36-летнего жителя деревни Пахотино Спасского округа за хранение крупной партии марихуаны. В его домовладении обнаружили высушенные верхушечные части конопли массой 1 кг 740 г. По предварительным данным, мужчина выращивал коноплю и затем изготовил из неё наркотик. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, ему грозит до 10 лет лишения свободы.