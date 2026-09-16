В Сасове открыли детский культурно-просветительский центр

В Сасове на базе городской детской библиотеки открыли детский культурно-просветительский центр по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. В библиотеке оборудовали пространства для чтения, мастер-классов и встреч. Для самых маленьких посетителей создали отдельную зону, где дети смогут знакомиться с книгами вместе с родителями. Для центра закупили почти четыре тысячи книг для детей и взрослых, обновили мебель и стеллажи. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводят индивидуальные занятия.

В Сасове на базе городской детской библиотеки открыли детский культурно-просветительский центр по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В библиотеке оборудовали пространства для чтения, мастер-классов и встреч. Для самых маленьких посетителей создали отдельную зону, где дети смогут знакомиться с книгами вместе с родителями.

Для центра закупили почти четыре тысячи книг для детей и взрослых, обновили мебель и стеллажи. Для детей с ограниченными возможностями здоровья проводят индивидуальные занятия.

Центр в Сасове стал третьим подобным учреждением, открытым в Рязанской области в этом году. Ранее такие пространства появились в микрорайоне Дягилево в Рязани и в Спасском округе.

Следующий детский культурно-просветительский центр планируют открыть в Михайловском округе. До конца года такие центры также появятся в Рязани, Кадомском и Сараевском округах.

Фото: соцсети Павла Малкова.