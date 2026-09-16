В Рыбновском районе будут судить женщину за комментарий в Telegram

В Рыбновский районный суд поступило уголовное дело в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в публичных призывах к экстремистской деятельности. По версии обвинения, 5 апреля 2025 года женщина после просмотра публикации в Telegram оставила под ней комментарий на русском языке. Как утверждается в обвинительном заключении, он был направлен на побуждение пользователей к экстремистской деятельности в отношении граждан России и русских как национальной группы.

В Рыбновский районный суд поступило уголовное дело в отношении 59-летней женщины, обвиняемой в публичных призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии обвинения, 5 апреля 2025 года женщина после просмотра публикации в Telegram оставила под ней комментарий на русском языке. Как утверждается в обвинительном заключении, он был направлен на побуждение пользователей к экстремистской деятельности в отношении граждан России и русских как национальной группы.

Уголовное дело поступило в суд по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Рязанской области.

Женщина — уроженка города Шостка Сумской области. Информация о дате рассмотрения дела пока не приводится.