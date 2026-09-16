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В Рязанской области за несколько минут поймали двух пьяных водителей
Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили, что водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выезжает на встречную полосу. Машину остановили. По внешним признакам установили, что мужчина пьян. Через несколько минут остановили еще один автомобиль — ВАЗ-21074. Было установлено, что водитель не достиг 18 лет. Также выяснили, что автомобилисты являются родственниками. На место прибыли сотрудники ГАИ. На первого водителя составили протокол, предусмотренный частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, — управление транспортным средством в состоянии опьянения. На второго завели дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление авто в нетрезвом виде и без «прав»).

В Клепиковском районе за несколько минут поймали двух пьяных водителей. Об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе региональной Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования заметили, что водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выезжает на встречную полосу. Машину остановили. По внешним признакам установили, что мужчина пьян.

Через несколько минут остановили еще один автомобиль — ВАЗ-21074. Было установлено, что водитель не достиг 18 лет. Также выяснили, что автомобилисты являются родственниками.

На место прибыли сотрудники ГАИ. На первого водителя составили протокол, предусмотренный частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, — управление транспортным средством в состоянии опьянения. На второго завели дело по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление авто в нетрезвом виде и без «прав»).