В Рязанской области за 8 месяцев построили 5693 квартиры. Инфографика РЗН.инфо

Площадь помещений составила 412,4 тысячи квадратных метров. При этом 52% жилья ввели в эксплуатацию в сельской местности, 48% - в городской.

В январе-августе 2026 года в Рязанской области построили 5693 квартиры. Об этом сообщил Рязаньстат.

Площадь помещений составила 412,4 тысячи квадратных метров. При этом 52% жилья ввели в эксплуатацию в сельской местности, 48% - в городской.

За 8 месяцев 2026 года возвели 24 многоквартирных дома. Также рязанцы построили 1596 домов. Их площадь составила 219,4 тысячи кв м.

Всего в Рязани ввели в эксплуатацию — 162,5 тысяч кв м жилья; в Рязанском округе — 137,9 тысяч кв м; Рыбновском — 20,7 тысяч кв м; Спасском — 13,1 тысяч кв м.