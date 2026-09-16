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В Рязанской области страховой рынок за полгода вырос на 7%
В Рязанской области страховой рынок с января по июнь 2026 года увеличился на 7%, до 7,8 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, рост показали все ключевые сегменты. Отмечается, что рязанцы активнее страховали свой транспорт. Так, число договоров автокаско выросло на 16%, а объем страховых премий — более чем на четверть. В банке это связали с ростом продаж новых легковушек, в том числе в кредит. Также водители чаще интересовались страхованием подержанных машин. В публикации подчеркивается, что у потребителей популярны недорогие программы автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой.

В Рязанской области страховой рынок с января по июнь 2026 года увеличился на 7%, до 7,8 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России, рост показали все ключевые сегменты.

Отмечается, что рязанцы активнее страховали свой транспорт. Так, число договоров автокаско выросло на 16%, а объем страховых премий — более чем на четверть. В банке это связали с ростом продаж новых легковушек, в том числе в кредит. Также водители чаще интересовались страхованием подержанных машин.

В публикации подчеркивается, что у потребителей популярны недорогие программы автострахования с ограниченным набором рисков и договоров с франшизой.

Кроме того, увеличение продаж новых машин способствовало и росту сегмента ОСАГО. С января по июнь в Рязанской области заключено 284,5 тысячи таких договоров почти на 1,2 млрд рублей.

«Объем выплат по ОСАГО также вырос — на 22%, до 733,3 млн рублей. Во-первых, повлияло повышение стоимости ремонта из-за удорожания автозапчастей. Во-вторых, увеличение числа выплат вслед за ростом количества заключенных договоров», — сказал начальник юридического отдела рязанского отделения Банка России Максим Смирнов.

Также, по данным регулятора, в регионе чаще стали оформлять и полисы добровольного медицинского страхования. Число договоров выросло по сравнению с первым полугодием 2025 года почти на 40%. Основной вклад внесло страхование работодателями своих сотрудников.

С января по июнь страховщики выплатили жителям региона более 4,2 млрд рублей. Более 60% объема составили выплаты по страхованию жизни, в частности инвестиционное и накопительное страхование жизни.