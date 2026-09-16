В Рязанской области произошло ДТП с пьяным водителем

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что авария случилась в селе Кутуково Спасского округа 8 сентября, примерно, в 02:43. По словам очевидцев, водитель был пьян. Автомобиль улетел в деревья, а потом в столб. На кадрах видно, что машина получила сильные механические повреждения. На месте ДТП работали сотрудники ДПС.