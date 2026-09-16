В Рязанской области похолодает до +2 градусов
В четверг, 17 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью северной четверти, 1-6 м/с, днем юго-западный, южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем поднимется до +17, +22°С.
В Рязанской области похолодает до +2 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
В четверг, 17 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман.
Ветер ночью северной четверти, 1-6 м/с, днем юго-западный, южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до +2, +7°С, днем поднимется до +17, +22°С.