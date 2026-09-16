В Рязанской области подросток угнал «Приору», чтобы покататься

Инцидент произошел в Скопине. В полицию обратился 43-летний хозяин автомобиля «Лада Приора». Он рассказал, что случайно не запер автомобиль и обронил ключи от зажигания в салоне. Утром скопинец увидел, что машину угнали. Машину нашли на одной из улиц города. В ней полицейские нашли следы, принадлежащие 17-летнему подростку, которого уже судили за угон автомобиля. Выяснилось, что молодой человек возвращался домой поздно вечером и увидел автомобиль, который ему приглянулся. Он подошел к машине и дернул ручку двери, которая оказалась не заперта. В салоне подросток также нашел ключи и решил прокатиться по городу. Позже он бросил автомобиль на одной из улиц, ушел домой, где его и задержали полицейские.

В Рязанской области подросток угнал «Приору», чтобы покататься. Об этом сообщает региональное УМВД.

Инцидент произошел в Скопине. В полицию обратился 43-летний хозяин автомобиля «Лада Приора». Он рассказал, что случайно не запер автомобиль и обронил ключи от зажигания в салоне. Утром скопинец увидел, что машину угнали.

Машину нашли на одной из улиц города. В ней полицейские нашли следы, принадлежащие 17-летнему подростку, которого уже судили за угон автомобиля.

Выяснилось, что молодой человек возвращался домой поздно вечером и увидел автомобиль, который ему приглянулся. Он подошел к машине и дернул ручку двери, которая оказалась не заперта. В салоне подросток также нашел ключи и решил прокатиться по городу.

Позже он бросил автомобиль на одной из улиц, ушел домой, где его и задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет колонии.