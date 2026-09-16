В Рязанской области пенсионерка лишилась 165 тысяч рублей из-за родственницы

В Сасово полицейские раскрыли кражу 165 тысяч рублей с банковского счета 61-летней пенсионерки.
Женщина обратилась в полицию, когда заметила пропажу средств и начала получать СМС о необходимости выплаты процентов по кредиту, который она не оформляла.
После консультации в банке пенсионерка выяснила, что с ее счета были переведены 165 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска провели проверку и установили, что к краже причастна 38-летняя родственница потерпевшей.
Как выяснилось, полтора месяца назад она пришла в гости к пенсионерке, которая попросила помочь с настройками своего смартфона. Под предлогом помощи злоумышленница подключила свой телефон к онлайн-банку пенсионерки и оформила кредит на ее имя, после чего стала переводить деньги на свои нужды.
Сотрудники полиции задержали подозреваемую, и в настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, за которое ей может грозить до 6 лет лишения свободы.