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В Рязанской области пенсионерка лишилась 165 тысяч рублей из-за родственницы
В Сасове полицейские раскрыли кражу 165 тысяч рублей с банковского счета 61-летней пенсионерки. Женщина обратилась в полицию, когда заметила, что на ее смартфон приходят СМС о необходимости выплаты процентов по кредиту, который она не оформляла. В банке ей сообщили, что с ее счета были переведены деньги по кредиту. Полицейские выяснили, что к краже причастна 38-летняя родственница пенсионерки, которая воспользовалась тем, что смогла подключиться к онлайн-банку, когда приходила в гости. Она оформила кредит на имя пенсионерки и потратила деньги на свои нужды. Теперь следователи решают, возбуждать ли уголовное дело против злоумышленницы, которой может грозить до 6 лет тюрьмы.

В Сасово полицейские раскрыли кражу 165 тысяч рублей с банковского счета 61-летней пенсионерки.

Женщина обратилась в полицию, когда заметила пропажу средств и начала получать СМС о необходимости выплаты процентов по кредиту, который она не оформляла.

После консультации в банке пенсионерка выяснила, что с ее счета были переведены 165 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска провели проверку и установили, что к краже причастна 38-летняя родственница потерпевшей.

Как выяснилось, полтора месяца назад она пришла в гости к пенсионерке, которая попросила помочь с настройками своего смартфона. Под предлогом помощи злоумышленница подключила свой телефон к онлайн-банку пенсионерки и оформила кредит на ее имя, после чего стала переводить деньги на свои нужды.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, и в настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, за которое ей может грозить до 6 лет лишения свободы.