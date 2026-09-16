В рязанской гордуме обсудили, как исполняются предложения по расходу бюджета

15 сентября на заседании комитета рязанской городской думы депутаты заслушали информацию администрации об исполнении предложений, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2023-2025 годы и первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо. Начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева доложила, что все работы по благоустройству"Дворца первых и освещению парка за зданием завершены. Территорию вокруг фонтана заасфальтировали, выложили плитку, установили лавочки и урны. Кроме того, смонтировали освещение, включая дополнительные светильники для подсветки. Предложение о благоустройстве территории поступало на слушаниях ещё в 2024 году.

15 сентября на заседании комитета рязанской городской думы депутаты заслушали информацию администрации об исполнении предложений, поступивших в ходе публичных слушаний по проекту бюджета на 2023-2025 годы и первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева доложила, что все работы по благоустройству Дворца первых и освещению парка за зданием завершены. Территорию вокруг фонтана заасфальтировали, выложили плитку, установили лавочки и урны. Кроме того, смонтировали освещение, включая дополнительные светильники для подсветки. Предложение о благоустройстве территории поступало на слушаниях еще в 2024 году.

Заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов сообщил, что в 2026 году в рамках подмероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей наружного освещения на территории города» появилось освещение на проезде Яблочкова и улице Радиозаводской. Также недостающие светильники появились на участке от дома № 52 по улице Гоголя до дома № 45 по улице Островского.

Начальник управления культуры администрации города Рязани Дмитрий Никифоров рассказал, что предложение об увеличении субсидий на укрепление материально-технической базы учреждений культуры было учтено в размере 7 миллионов рублей. После предложения на слушаниях бюджет дополнительно увеличили на 2,5 миллиона рублей для «обеспечения мер безопасности в учреждениях культуры города»: в них появятся металлические рамки и системы видеонаблюдения.

Начальник финансового казначейского управления Рязанской области Светлана Финогенова сообщила, что одно из предложений предусмотреть софинансирование реализации местных инициатив — учли в бюджете в объеме 13,6 миллиона рублей. На данный момент исполнено 3,6 миллиона рублей.

Докладчики отчитались о выполнении поручений, после чего информацию приняли к сведению единогласно.