В Рязани за полгода снизили задолженность перед горбюджетом на 95 миллионов

15 сентября на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы обсудили меры по снижению задолженности в городской бюджет за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо. Начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова доложила, что по состоянию на 1 июля 2026 года общий объем задолженности по налоговым и неналоговым доходам составил 695 миллионов рублей. С начала года этот показатель снизился на 95 миллионов рублей, а по сравнению с прошлым годом на 52 миллиона рублей.

15 сентября на заседании комитета по бюджету Рязанской городской Думы обсудили меры по снижению задолженности в городской бюджет за первое полугодие 2026 года. Об этом сообщил корреспондент РЗН.инфо.

Начальник финансово-казначейского управления Светлана Финогенова доложила, что по состоянию на 1 июля 2026 года общий объем задолженности по налоговым и неналоговым доходам составил 695 миллионов рублей. С начала года этот показатель снизился на 95 миллионов рублей, а по сравнению с прошлым годом на 52 миллиона рублей.

Налоговые платежи за отчетный период уменьшились на 76 миллионов рублей и составили 184 миллиона рублей. Основное снижение обеспечили за счет сокращения долгов по имущественным налогам. По сравнению с прошлым годом совокупная налоговая задолженность снизилась на 26 миллионов рублей.

При этом задолженность по земельному налогу выросла на 1 миллион рублей и достигла 32 миллионов рублей.

Долги по налоговым штрафам сохранились на уровне 2 миллионов рублей.

Ликвидная часть задолженности, в рамках претензионно-исковой работы, выросла с начала года на 6 миллионов рублей, но снизилась на 1 миллион рублей по сравнению с периодом прошлого года и достигла 464 миллиона рублей. Из них 122 миллиона рублей находятся на рассмотрении в судах, 76 миллионов рублей находится на исполнении в службе судебных приставов, а 266 миллионов рублей в работе администрации.

Наибольшая задолженность сохранилась по арендной плате за землю — 325 миллионов рублей, что на 42 миллиона рублей меньше, чем в 2025 году.

Среди крупнейших должников-банкротов:

ООО «Вэст Сервис» — 32 миллиона рублей;

ООО «Рязцветмет» — 2 миллиона рублей;

ООО «Рязанский завод кабельных изделий» — 2 миллиона рублей.

Администрация города применяла комплекс мер по взысканию задолженностей. Плательщикам направили 1 969 требований на общую сумму 371 миллион рублей, погашено 22 миллиона рублей. В суды подано 235 исков на 61 миллион рублей, погашено 12 миллионов рублей. В службу судебных приставов направлено 2 476 исполнительных листов на 19 миллионов рублей, погашено 6 миллионов рублей.