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В Рязани стартовал хоккейный сезон 2026/2027
В Рязани стартовал хоккейный сезон 2026/2027, который приурочили к первому домашнему матчу Чемпионата России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги. Открытие сезона прошло в ДС «Олимпийский» и собрало более 2500 зрителей. На празднике зрителей развлекали рота Почетного Караула РГВВДКУ, черлидеры, оркестр РГВВДКУ и музыкальная группа «Контакт», а также рязанские фигуристы. Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис поздравил хоккеистов с началом сезона и пожелал им громких спортивных побед. Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, гвардии генерал-майор Олег Пономарев выразил поддержку команде ХК «Рязань-ВДВ» и пожелал ярких игровых моментов.

В Рязани стартовал хоккейный сезон 2026/2027, который приурочили к первому домашнему матчу Чемпионата России по хоккею — Всероссийской хоккейной лиги. Открытие сезона прошло в ДС «Олимпийский» и собрало более 2500 зрителей.

На празднике зрителей развлекали рота Почетного Караула РГВВДКУ, черлидеры, оркестр РГВВДКУ и музыкальная группа «Контакт», а также рязанские фигуристы.

Министр физической культуры и спорта Рязанской области Владимир Антманис поздравил хоккеистов с началом сезона и пожелал им громких спортивных побед. Начальник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, гвардии генерал-майор Олег Пономарев выразил поддержку команде ХК «Рязань-ВДВ» и пожелал ярких игровых моментов.

Президент Федерации хоккея Рязанской области и директор ХК «Рязань-ВДВ» Олег Смирнов отметил, что хоккей в регионе стал спортом номер один, что подтверждают переполненные трибуны. Он пожелал болельщикам ярких эмоций и интересного сезона.

В межсезонье благодаря Правительству Рязанской области и генеральному партнеру клуба — Группе компаний «Автоимпорт» — произошли значительные изменения: построено новое здание с просторными раздевалками и игровым залом для профессиональных команд и воспитанников спортивной школы. Также была проведена реконструкция фойе ДС «Олимпийский», где установлены фотозоны и интерактивные экраны, а также выставка, посвященная истории рязанского хоккея с 1949 года.

Хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» продолжает домашнюю серию игр, следующие матчи пройдут 17, 21 и 23 сентября в ДС «Олимпийский» в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.