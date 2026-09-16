В Рязани проверили состояние общественного транспорта
Проверку проводили сотрудники Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани совместно с представителями МТУ Ространснадзора по ЦФО. Отмечается, что особое внимание уделялось: проверке наличия и правильности оформления перевозочной документации; оценке технического состояния ключевых систем транспортных средств; контролю санитарных условий салонов. Перевозчикам направили соответствующие уведомления, заключили в мэрии.
В Рязани проверили состояние общественного транспорта. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе мэрии.
Проверку проводили сотрудники Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани совместно с представителями МТУ Ространснадзора по ЦФО.
Отмечается, что особое внимание уделялось:
- проверке наличия и правильности оформления перевозочной документации;
- оценке технического состояния ключевых систем транспортных средств;
- контролю санитарных условий салонов.
Перевозчикам направили соответствующие уведомления, заключили в мэрии.