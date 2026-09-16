В Рязани произошло массовое отключение холодной воды 16 сентября
Ресурса не будет до 21:00 по адресам: 1-й Сысоевский проезд; 2-й Сысоевский проезд; Гайдара, с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона); Гоголя, с 1 по 37 (нечет сторона) с корпусами, со 2 по 44 (четная сторона) с корпусами; Толстого; Ушакова, с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона); Березовая, д. 1и (МБДОУ Детский сад № 43); Полетаева, д. 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1); Черновицкая, д.5к1 (МБДОУ Детский сад № 87); Черновицкая, д.32а (МБДОУ Детский сад № 145); Щорса, д.33а (МБДОУ Детский сад № 116); Нахимова, д. 1 (МБОУ Школа № 57); Толстого, д. 5 (МБОУ Школа № 37); Черновицкая, д.23а (МБОУ Школа № 64); и т. д. Полный список по ссылке.
В Рязани произошло массовое отключение холодной воды 16 сентября. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».
Ресурса не будет до 21:00 по адресам:
- 1-й Сысоевский проезд;
- 2-й Сысоевский проезд;
- Березовая, д. 1, 1 корп.1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1к, 1л, 1 м, 1н, 2, 3, 3 корп.1, 4, 6, 8, 10, 12;
- Гайдара, с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона);
- Гоголя, с 1 по 37 (нечет сторона) с корпусами, со 2 по 44 (четная сторона) с корпусами;
- Корнилова, с д. 1 по 63 (нечетная сторона), с д. 2 по 64 (четная сторона);
- Котовского, с д. 1 по 43 (нечетная сторона), с д. 2 по 20 (четная сторона);
- Кутузова, с д. 1 по 63 (нечетная сторона), со 2 по 62 (четная сторона);
- Мусоргского, с д. 1 по 63 (нечетная сторона), со 2 по 66 (четная сторона);
- Нахимова, со д. 2 по 68 (четная сторона), с 1 по 13 (нечетная сторона);
- Полетаева, д. 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7/11, 10/10, 11, 11 корп.1, 12, 13), 13 корп.1, 15, 15 корп.1, 16, 19 корп.1, 19/10, 21, 22, 22 корп.1, 23, 25, 25 корп.1, 26, 26 корп.1, 26 корп.2, 27, 27 корп.1, 28, 29 корп.1, 30 (Общежитие № 3 РГРТУ им. Уткина), 30 корп.1, 31, 31 корп.1, 32, 33/67;
- пр-д Котовского с д. 1 по д. 21 (нечетная сторона);
- Сысоевская, с д. 2 по д. 22 (четная сторона) и с д. 1 по д. 39 (нечетная сторона);
- Толстого;
- Ушакова, с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона);
- Черновицкая, д. 1/77, 2, 2/79, 3, 3 корп.1, 4, 4 корп.1, 4 корп.2, 5, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7, 7 корп.1, 10, 12, 13, 18, 19, 19 корп.1, 20, 21 корп.1, 22, 22/46, 23, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 23а (МБУДО ЦДТ Стрекоза), 24 корп.1, 25, 25 корп.1, 25 корп.2, 27, 27 корп. 1 (МБУДО ЦДТ Южный), 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3, 27 корп.3 (ДЮСШ Орион), 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32 корп.1, 34, 34 корп. 3 (ГБУ РО ОККД), 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 36, 38, 38 корп.1, 38 корп.2, 38 корп.3;
- Чернышевского, д. 3, 4, 6, 6а, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 8, 8а, 10, 16-16а (ОГБПОУ РСК);
- Щорса, с д. 1 по д. 37 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 36 (четная сторона) с корпусами;
- Березовая, д. 1и (МБДОУ Детский сад № 43);
- Гоголя, д. 5 (МБУДО ДМШ № 5 имени В. Ф. Бобылева);
- Гоголя, д. 36к1 (МБДОУ Детский сад № 99);
- Гоголя, д. 37а (МБДОУ Детский сад № 136);
- Полетаева, стр. 14 (МБОУ Гимназия № 5);
- Полетаева, д. 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1);
- Черновицкая, д.5к1 (МБДОУ Детский сад № 87);
- Черновицкая, д.25а (МБДОУ Центр развития ребенка -детский сад № 143);
- Черновицкая, д.32а (МБДОУ Детский сад № 145);
- Щорса, д.33а (МБДОУ Детский сад № 116);
- Нахимова, д. 1 (МБОУ Школа № 57);
- Толстого, д. 5 (МБОУ Школа № 37);
- Черновицкая, д.23а (МБОУ Школа № 64);
- Подкачка: ул. Нахимова, д.3а, Гоголя, д.36;
- ЦТП/котельные: ул. Березовая, д.1а стр. 2, д.3а, ул. Щорса д.5а, д. 38/11, ул. Черновицкая д.34а, д.21а.
- Голенчинская, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 корп.1, 38, 39, 40, 41, 42а, 43, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 52 корп.1, 52 корп.2, 52 корп.3, 52 корп.4, 52 корп.5, 52а, 52б, 53, 53а, 53б, 54, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 54 корп.5, 54 корп.6, 54 корп.7, 54а, 54 г, 54ж, 55, 56, 57, 57 корп.1, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80 корп.1, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108.