В Рязани произошло массовое отключение холодной воды 16 сентября

Ресурса не будет до 21:00 по адресам: 1-й Сысоевский проезд; 2-й Сысоевский проезд; Гайдара, с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона); Гоголя, с 1 по 37 (нечет сторона) с корпусами, со 2 по 44 (четная сторона) с корпусами; Толстого; Ушакова, с д. 1 по д. 63 (нечетная сторона) и с д. 2 по д. 64 (четная сторона); Березовая, д. 1и (МБДОУ Детский сад № 43); Полетаева, д. 28 (ГБУ РО Городская детская поликлиника № 1); Черновицкая, д.5к1 (МБДОУ Детский сад № 87); Черновицкая, д.32а (МБДОУ Детский сад № 145); Щорса, д.33а (МБДОУ Детский сад № 116); Нахимова, д. 1 (МБОУ Школа № 57); Толстого, д. 5 (МБОУ Школа № 37); Черновицкая, д.23а (МБОУ Школа № 64); и т. д. Полный список по ссылке.