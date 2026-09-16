В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков ремонта отопления

Установлено, что подрядная организация должна была капитально отремонтировать систему отопления в доме на улице Октябрьской. Планировалось, что работы завершат до 31 июля 2026 года. Однако подрядчик сорвал сроки сдачи. Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ. Подрядчика привлекли к административной ответственности. Работы на объекте завершены.

В Рязани подрядчика привлекли к ответственности за срыв сроков ремонта отопления. Об этом сообщили 16 сентября в пресс-службе облпрокуратуры.

Установлено, что подрядная организация должна была капитально отремонтировать систему отопления в доме на улице Октябрьской. Планировалось, что работы завершат до 31 июля 2026 года. Однако подрядчик сорвал сроки сдачи.

Прокурор возбудил в отношении организации дело об административном правонарушении по части 2 статьи 9.5.1 КоАП РФ. Подрядчика привлекли к административной ответственности. Работы на объекте завершены.