В Рязани бывшему главврачу ОКБ продлили домашний арест

Ходатайство о продлении ареста подал следователь по уголовному делу. Заседание прошло 15 сентября. Шалаеву продлили содержание под домашним арестом на два месяца, до 21 ноября. В суде установили ограничения и запреты: арестованному нельзя общаться со свидетелями по делу, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а исключением вызова экстренных служб.

В Рязани бывшему главврачу ОКБ Олегу Шалаеву, который арестован по подозрению в 14 взятках, продлили домашний арест. Об этом РЗН.инфо сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Ходатайство о продлении ареста подал следователь по уголовному делу. Заседание прошло 15 сентября.

Шалаеву продлили содержание под домашним арестом на два месяца, до 21 ноября.

В суде установили ограничения и запреты: арестованному нельзя общаться со свидетелями по делу, отправлять и получать почту, использовать средства связи и интернет, а исключением вызова экстренных служб.

Решение может быть обжаловано.

Напомним, в январе 2026 года Олега Шалаева задержали по подозрению в трех эпизодах взяток. Позже количество эпизодов увеличило до 14. По версии следствия, бывший главврач ОКБ получил около 9 миллионов рублей.

Шалаев заключил сделку со следствием, и заявлял, что сотрудничает с органами. После ареста первого заместителя министра здравоохранения региона Натальи Тимошенко, Шалаева выпустили из СИЗО под домашний арест.

Тимошенко также арестована по подозрению во взятке в крупном размере. Точные суммы пока неизвестны, заседания о продлении ареста чиновнице проходили в закрытом режиме.

Подробнее об уголовном деле можно прочитать в сюжете РЗН.инфо.