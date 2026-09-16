В Рязани 18-летний байкер попал под колеса автомобиля

Авария произошла утром 15 сентября возле дома № 31 на улице Промышленной. 32-летний рязанец за рулем автомобиля «Фольксваген» столкнулся с мопедом «Мотолэнд» под управлением 18-летнего жителя Рыбновского округа. Молодой человек получил травмы и обратился за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.