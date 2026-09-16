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В Рязани 17 сентября отключат холодную воду
С 09:00 до 17:00 17 сентября холодной воды не будет по адресам: 1-й проезд Гагарина, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 12; 1-я Железнодорожная, дома № 12, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 60а; Гагарина, дома № 9, 11, 14, 14 корпус 1, 29, 34; Семашко, дома № 2, 3 (ОКБ имени Н. А. Семашко), 3 (Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 3 корп. 5 (госпиталь для ветеранов войн), 3 корпус, 4, 5, 10, 14, 16; Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13 корпус 1, 15, 17; Чернобаевская, дома № 1а, 4, 26; Гагарина, дом № 16 (детский сад № 123). Снизят подачу ресурса на улице Дзержинского, с дома № 59 по дом № 73.

В Рязани 17 сентября отключат холодную воду. Об этом сообщили в Водоканале.

С 09:00 до 17:00 17 сентября холодной воды не будет по адресам:

  • 1-й проезд Гагарина, дома № 2, 3, 5, 7, 9, 12;
  • 1-я Железнодорожная, дома № 12, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 60, 60а;
  • Гагарина, дома № 9, 11, 14, 14 корпус 1, 29, 34;
  • Семашко, дома № 2, 3 (ОКБ имени Н. А. Семашко), 3 (Рязанский областной клинический госпиталь для ветеранов войн), 3 корпус 5 (госпиталь для ветеранов войн), 3 корпус, 4, 5, 10, 14, 16;
  • Татарская, дома № 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7 корпус 3, 13 корпус 1, 15, 17;
  • Чернобаевская, дома № 1а, 4, 26;
  • Гагарина, дом № 16 (детский сад № 123).

Снизят подачу ресурса на улице Дзержинского, с дома № 59 по дом № 73.

С 13:00 до 17:00 холодную воду отключат по адресам:

  • Дзержинского, дома № 24 корпус 1, 24/26;
  • Семена Середы, дом № 27.