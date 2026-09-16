В России цены на некоторые фрукты снизились на 6-15%

На неделе с 31 августа по 6 сентября 2026 года в России цена на сливы составила 125,2 рубля за килограмм, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Сливы стали самыми дешевыми фруктами на рынке. Цены на яблоки также снизились — до 130,3 рубля за килограмм, что на 6% ниже, чем год назад. Аналитики связывают падение цен с тем, что в прошлом году был очень плохой урожай из-за плохой погоды, а в этом году ситуация улучшилась. В этом сезоне 71% слив выращиваются в частных хозяйствах. Сливы поступают в продажу с июля по сентябрь, а в другое время года их импортируют из Узбекистана, Ирана и Молдавии.

На неделе с 31 августа по 6 сентября 2026 года в России цена на сливы составила 125,2 рубля за килограмм, что на 15% меньше, чем в прошлом году. Об этом пишет « Ъ ».

Сливы стали самыми дешевыми фруктами на рынке. Цены на яблоки также снизились — до 130,3 рубля за килограмм, что на 6% ниже, чем год назад.

Аналитики связывают падение цен с тем, что в прошлом году был очень плохой урожай из-за плохой погоды, а в этом году ситуация улучшилась. В этом сезоне 71% слив выращиваются в частных хозяйствах. Сливы поступают в продажу с июля по сентябрь, а в другое время года их импортируют из Узбекистана, Ирана и Молдавии.

В магазинах «Пятерочка» сейчас 90% слив — это российская продукция, что выше показателя прошлого года. Прогнозы Минсельхоза говорят о том, что урожай яблок в этом году составит 2,1 миллиона тонн, что на 5% больше, чем в прошлом году. Однако спрос на фрукты не растет так быстро, как производство, что создает давление на цены.

Эксперты отмечают, что потребление свежих фруктов в России все еще ниже рекомендованных норм, что оставляет пространство для роста продаж. В магазинах говорят, что снижение цен не всегда приводит к росту спроса, так как покупатели могут легко менять предпочтения.