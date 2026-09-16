В Роскачестве рассказали, как попросить начальника о повышении зарплаты

Разговор о повышении зарплаты позволяет сотруднику и работодателю сопоставить ожидания и обсудить условия работы. Об этом заявила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, пишет «Лента. ру». По ее словам, перед разговором с руководителем работнику стоит оценить свой вклад в работу компании и подготовить конкретные аргументы. Важно показать, как результаты его работы повлияли на показатели команды и организации в целом.

Разговор о повышении зарплаты позволяет сотруднику и работодателю сопоставить ожидания и обсудить условия работы. Об этом заявила директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, пишет «Лента. ру».

По ее словам, перед разговором с руководителем работнику стоит оценить свой вклад в работу компании и подготовить конкретные аргументы.

Важно показать, как результаты его работы повлияли на показатели команды и организации в целом.

Шульженко отметила, что такой разговор может привести не только к повышению зарплаты. Работнику могут предложить новые задачи и дополнительные зоны ответственности, а также переход на следующий уровень карьерного развития.