В Касимове произошло ДТП с мотоциклом
Жители Касимова сообщили о ДТП с участием мотоцикла на улице Советской. Пост появился в соцсетях. Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало. Обстоятельства аварии и сведения о возможных пострадавших уточняются.
Жители Касимова сообщили о ДТП с участием мотоцикла на улице Советской. Пост появился в соцсетях.
Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало.
Обстоятельства аварии и сведения о возможных пострадавших уточняются.