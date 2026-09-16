В Касимове произошло ДТП с мотоциклом

Жители Касимова сообщили о ДТП с участием мотоцикла на улице Советской. Пост появился в соцсетях. Официальной информации о происшествии на данный момент не поступало. Обстоятельства аварии и сведения о возможных пострадавших уточняются.