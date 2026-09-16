В Госдуме предложили зафиксировать налоговые правила на пять лет

Депутаты Госдумы предложили закрепить пятилетний срок стабильности ключевых налоговых правил и вводить новые федеральные налоги и сборы не ранее чем через два года после публикации соответствующего закона. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 5 Налогового кодекса. Согласно предложению, если закон меняет налоговую ставку, основные правила расчета налоговой базы или предельные показатели для применения льготных режимов, повысить налоговую нагрузку по общему правилу можно будет не раньше чем через пять лет после предыдущего изменения.

Депутаты Госдумы предложили закрепить пятилетний срок стабильности ключевых налоговых правил и вводить новые федеральные налоги и сборы не ранее чем через два года после публикации соответствующего закона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 5 Налогового кодекса. Согласно предложению, если закон меняет налоговую ставку, основные правила расчета налоговой базы или предельные показатели для применения льготных режимов, повысить налоговую нагрузку по общему правилу можно будет не раньше чем через пять лет после предыдущего изменения.

При этом ограничения не должны распространяться на изменения, которые улучшают положение налогоплательщиков, например снижают ставки или увеличивают предельные значения. Также предлагается сохранить возможность завершать временные меры в сроки, установленные при их введении.

По мнению авторов инициативы, такие правила помогут бизнесу и гражданам планировать расходы и инвестиции на более длительный срок, а также сократят затраты на срочную перестройку учета и договоров.