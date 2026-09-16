В Ермишинском районе возбудили дело из-за отключения воды на 60 часов

Прокуратура Ермишинского района выявила нарушение нормативов водоснабжения в селе Власово. Холодную воду там отключили на 60 часов — это превышает установленный законом предел в 24 часа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. По итогам проверки прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении должностного лица ресурсоснабжающей организации. Его признали виновным по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ и назначили наказание в виде предупреждения.

Прокуратура Ермишинского района выявила нарушение нормативов водоснабжения в селе Власово. Холодную воду там отключили на 60 часов — это превышает установленный законом предел в 24 часа. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По итогам проверки прокурор района возбудил дело об административном правонарушении в отношении должностного лица ресурсоснабжающей организации.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ и назначили наказание в виде предупреждения.