Суд выпустил из СИЗО дальнобойщиков, запустивших БПЛА на Рязанскую область

16 сентября Мосгорсуд освободил из СИЗО четырех водителей-дальнобойщиков, обвиняемых в организации атак с беспилотниками на военные аэродромы. Суд отклонил ходатайство СКР о продлении их задержания после отказа Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение, указав на отсутствие прямых доказательств вины. Следствие утверждало, что водители перевозили каркасные дома с скрытыми дронами, которые были активированы 1 июня 2025 года вблизи аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях. Ущерб для Минобороны оценен в 2 миллиарда рублей. Обвиняемые свою вину не признают и заявляют о своей патриотичности.

16 сентября Мосгорсуд освободил из СИЗО четырех водителей-дальнобойщиков, которых обвиняли в организации атак с использованием беспилотников на военные аэродромы в России. Как пишет «Ъ», суд отклонил ходатайство Главного следственного управления СКР о продлении их задержания до 12 октября.

Решение суда стало возможным после отказа Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение, подготовленное СКР. Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин вернул материалы на доследование, указав на отсутствие прямых доказательств вины обвиняемых и недостаточность косвенных улик для передачи дела в суд. Следствие настаивало на обвинении в перевозке взрывчатки организованной группой и теракте, повлекшем значительный ущерб.

По версии следствия, водители перевозили каркасные дома, в крышах которых были скрыты беспилотники. 1 июня 2025 года, когда грузовики находились вблизи аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, дроны были дистанционно активированы. Ущерб, причиненный Минобороны, оценивается в 2 миллиарда рублей. Обвиняемые свою вину не признают и утверждают, что являются патриотами, самостоятельно вызвавшими правоохранительные органы после запуска беспилотников.